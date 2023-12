Veel schade na explosie in Zaandam, traumateam opgeroepen

Bij een explosie in een woning aan de Govert 't Hoenstraat in Zaandam is vanavond veel schade ontstaan. De melding, van een woningbrand, kwam rond 21.30 uur binnen. Er is ook een traumateam opgeroepen.

Wat er precies is gebeurd in of rondom de woning is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio roept mensen nadrukkelijk op om hulpdiensten de ruimte te geven en niet naar de plek van de brand te komen.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was er sprake van een 'flinke' explosie in een woning. Volgens het Noordhollands Dagblad is er bij de explosie iemand zwaargewond geraakt. Ook zou er nog gezocht worden naar eventuele slachtoffers aan de achterkant van de woning.

Felle brand vorige week

In een woning aan de Jan Windhouwerstraat in Zaandam, zo'n 500 meter verderop, was op 24 november ook al een felle woningbrand. De politie gaat er daar sterk vanuit dat de brand is aangestoken.