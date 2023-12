Woning onbewoonbaar en buurman zwaargewond na explosie in Zaandam: "Ik ben in shock"

Het was een korte nacht voor de Zaanse buren Silvia en Wim. Gisteravond is onder andere hun woning aan de Govert het Hoenstraat in Zaandam aan gort geblazen door een explosie. Volgens Silvia en Wim ging het om een exploderende gasfles bij de buurman.

"Het glas en de kozijnen ligt er helemaal uit en aan de zijkant is de hele pui helemaal ontzet", vertelt Silvia de volgende ochtend aan onze verslaggever. Ze kan het zelf nog maar moeilijk geloven. "Ik kan niet meer in mijn huis wonen, ik ben in shock."

Gasfles in de schuur

Silvia dook gisteravond vroeg de wol in voor een goede nacht slaap, maar dit werd al snel bruut verstoord. De hulpdiensten werden rond 21.30 uur opgeroepen nadat de buurt was opgeschrikt door een paar enorm harde knallen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio sprak van een flinke explosie in een woning.

In het schuurtje van de buurman zou een gasfles zijn ontploft, vertelt Silvia. Wat volgens de buren zorgde voor een enorme knal. Na de explosie rende Silvia snel naar beneden waar ze een ravage aantrof. "En toen zag ik mijn buurman liggen tussen het vuur en de brokstukken." Wat er precies mis is gegaan is, moet nog blijken.

Ook de politie vermoedt dat de explosie komt door het verkeerd gebruik van gasflessen en gaat niet uit van opzet.

Plek om te slapen

De gewonde 54-jarige buurman is gelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat, is nog niet duidelijk. Volgens de buurt was hij een 'enorme rommelkont en klusser'. Hij was altijd aan het klussen en met apparaten in de weer, tot diep in de nacht. "Met benzine en een lasapparaat", vertelt andere buurman Wim. "Dan dacht ik al, nou moet dat allemaal?"

Door de explosie is het huurhuis van Silvia onbewoonbaar. Vannacht kon ze terecht bij een buurvrouw, al is er door de spanning maar weinig geslapen. Hoe ze nu verder moeten, vraagt ze zichzelf ook hardop af. "Ik wacht nu op de woningbouw, hopelijk hebben zij een plekje om te slapen", aldus Silvia. Wim hoopt vanavond weer terug te kunnen naar zijn woning. "Maar het belangrijkste is dat we ongedeerd zijn."