Vader van gezin dat aangereden werd op A1 is directeur van Dudok Architectuur Centrum

De man die zwaargewond raakte bij een ongeluk met een spookrijder op de A1 afgelopen zaterdagavond is de voorzitter van het Dudok Architectuur Centrum in Hilversum. Dat meldt de stichting op haar website. Het gaat om Luuc Jonker. Zijn twee dochters kwamen bij dat ongeluk om het leven.

De stichting meldt in een korte verklaring op de website enorm aangeslagen te zijn door het ongeluk. "Het is zo'n verschrikkelijke werkelijkheid. De zwaarte van het verdriet is nauwelijks te bevatten. Luuc, Roelien en hun beide dochters zijn voortdurend in onze gedachten", schrijft Irmgard van Koningsbruggen, voorzitter van het bestuur van het centrum.

Bij het Dudok Architectuur Centrum, dat gevestigd zit in het iconische Raadhuis van Hilversum, worden rondleidingen georganiseerd en wordt 'het denken over de ruimtelijke kwaliteit' geïnspireerd.

Spookrijder

Bij het ongeluk kwam naast de twee dochters van Jonker ook de spookrijder, een 19-jarige Roemeen, om het leven. Het is nog niet duidelijk wat de omstandigheden rondom het ongeluk precies zijn, daar doet de politie onderzoek naar.

Op de school waar de twee tienermeiden heen gingen is de verslagenheid groot. De rector vertelde vandaag tegen NH dat het nieuws keihard is aangekomen. Ook kwam vandaag de burgemeester langs bij het Comenius College om zijn steun te betuigen.

Volgens de Gooi en Eembode is Jonker inmiddels bij kennis, en zou hij weten dat zijn kinderen zijn overleden. Zijn vrouw zou nog niet bij kennis zijn.