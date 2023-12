Hilversumse burgemeester langs bij rouwende school: "Het was vooral heel erg stil"

Leerlingen en docenten van het Comenius College in Hilversum zijn in diepe rouw. Afgelopen weekend kwamen twee zusjes om bij een ongeluk. Samen met burgemeester Gerhard van den Top staat de school stil bij het verlies.

De zusjes kwamen om door een frontale botsing afgelopen zaterdag. Het was niet de eerste keer dat de leerlingen bij elkaar kwamen, afgelopen weekend kwamen ouders en leerlingen ook al samen. Een belangrijke eerste stap, aldus Van den Top.

"Het was vanmorgen vooral heel stil. Ik heb met veel bewondering gekeken naar hoe leerkrachten de gesprekken voorbereiden die ze straks moeten hebben met hun leerlingen. Zij moeten dit allemaal een plek geven. Het was heel fijn dat even bij te kunnen zijn", zegt Van den Top op NH Radio.

Praten

Er wordt vandaag 'gewoon' les gegeven op de school. De leerlingen krijgen de ruimte om over het verlies van hun schoolgenoten te praten. "Maar er wordt ook lesgegeven. Het is goed om ook in hun ritme te blijven", aldus de burgemeester.

De twee ouders van de kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Slachtofferhulp is vandaag de hele dag op de school aanwezig voor leerlingen en leerkrachten.