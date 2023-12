Jonge sterrenliefhebbers opgelet: Pieter geeft een telescoop weg

Alkmaarse sterrenliefhebber Pieter Bliek is de trotse winnaar van een sterrenkijker. Hij won de telescoop bij een quiz van de volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel. “Maar wat moet een man van 50 nou met een telescoop? Ik maak er liever een kind blij mee.” Daarom doet hij een oproep aan jonge kinderen die graag sterrenkijken: stuur je beste motivatiebrief in om de telescoop te winnen.

Toen Pieter Bliek binnenstapte bij volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel, had hij nooit gedacht dat hij die dag een telescoop zou winnen. "Het was een grote verrassing. Ik kwam eigenlijk voor een lezing en had geen idee dat er een quiz was."

Bliek is trots dat hij de telescoop gewonnen heeft, maar blijft wel bescheiden over zijn winst bij de quiz. Hij noemt het 'toeval' dat hij de antwoorden op de vragen wist. Toch kwam zijn kennis niet zomaar uit de lucht vallen. Hij schrijft namelijk vaker artikelen voor het astronomische blad 'ZENIT'. Daarnaast is hij al heel lang geïnteresseerd in telescopen.

Vroeger had hij een grotere telescoop waarmee hij graag naar de maan keek. "Maar dat zijn altijd dezelfde kraters hè", zegt hij lachend. "Wat moet een man van 50 met een telescoop? Dan maak ik er liever een kind blij mee."

Jonge sterrenkijkers

Om kans te maken op de telescoop, kunnen kinderen een motivatiebrief schrijven. Het gaat om kinderen van ongeveer 6 tot en met 10 jaar oud. "Ik wil graag horen waarom ze zo graag naar de sterren kijken en waarom ze de telescoop zouden moeten krijgen." Samen met de lokale krant Rodi heeft hij daarom een oproep gedaan. De brieven kunnen gestuurd worden naar: [email protected].

De telescoop van Bliek werd als prijs uitgereikt door de stichting 'Sterren Schitteren Voor Iedereen' (SSVI). Zij organiseerden de quiz en zetten zich in voor kwetsbare kinderen, zodat zij ook van de sterren kunnen genieten.

'Schot in de roos'

Vooralsnog is er geen vaste einddatum voor de inzendingen. Het hangt een beetje af van het animo. "Ik denk dat we een week of twee wachten en dan kijken hoeveel reacties we hebben", aldus Bliek. "Ik wacht het af, misschien loopt het wel storm en is het echt een schot in de roos en misschien reageert er niemand, dat kan natuurlijk ook."

Hij hoopt in ieder geval mooie motivatiebrieven te lezen.