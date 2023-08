Van fascinatie tot wetenschappelijk onderzoek: doorbraak voor Alkmaarse vrieskoujager

Zelfs in de zomermaanden kan het vriezen in de duinpannen van Bergen. Ruim twee jaar geleden raakte Alkmaarder Pieter Bliek in de ban van het afwijkende klimaat in de Noord-Hollandse duinen. Dag en nacht is hij gefascineerd bezig om het zogenoemde microklimaat te meten. En dat bleek niet voor niets.

230819_duinen - NH Nieuws

Al jaren heeft Bliek op verschillende plekken in het duin extreem precieze meetstations geïnstalleerd. Daarmee kan hij de temperatuur aflezen, maar nog niet voorspellen. Om het microklimaat in kaart te brengen en zelfs na te kunnen bootsen, moet hij heel exact weten wat de diepte, breedte en inhoud van de duinpan is. Met behulp van drones gaat hij dat als eerste in Nederland doen. Baanbrekend "Het is baanbrekend, want dit is nooit eerder gedaan. Het is natuurlijk kicken dat je hier zo lang mee bezig bent en nu allerlei mensen zich bij mijn onderzoek aansluiten. Zoals alfadrones waarmee we nu kosteloos samenwerken om deze duinpan in kaart te brengen", vertelt Bliek. Inmiddels is zijn werk uitgegroeid tot een wetenschappelijk onderzoek waar onder meer professor Hans van der Kwast en masterstudent Yonas Asfaha zich bij hebben aangesloten. Tekst gaat door onder de foto's.

Doorbraak vrieskoujager Pieter Bliek NH Nieuws | Wiesje Hillen

Doorbraak vrieskoujager Pieter Bliek NH Nieuws | Wiesje Hillen

Doorbraak vrieskoujager Pieter Bliek NH Nieuws | Wiesje Hillen

Doorbraak vrieskoujager Pieter Bliek NH Nieuws | Wiesje Hillen