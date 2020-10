Fotograaf Linda over het onzichtbare zichtbaar maken, duinpannen en Bob

CASTRICUM - Ze werd geboren met haar voeten in een duinpan en eigenlijk is ze er nooit echt weggegaan. Fotograaf Linda Schulz - ook bekend als Duindier - vind je dan ook regelmatig struinend door het Noord-Hollands Duinreservaat, waar ze het onzichtbare zichtbaar probeert te maken voor iedereen.

Linda: "Ik ben echt een beetje de voogd van de hooglanders geworden" - Duindier

Wanneer ben jij begonnen met fotograferen? "Ik ben pas drie jaar echt aan het fotograferen. Zonder te veel uit te wijden: ik maakte een moeilijke tijd door en besloot om mijn hoofd leeg te maken door wat meer te wandelen door het duingebied. Tijdens die wandelingen greep ik steeds vaker naar mijn telefoon, maar die foto's zagen er natuurlijk niet uit. Dus heb ik geïnvesteerd in een goede camera en zo ontstond een nieuwe passie." Hoe ziet een dag fotograferen met Duindier eruit? "Dat begint al thuis in de keuken. Met een kopje thee of koffie in de juiste mindset komen. Ik struin zo'n drie uur door de duinen en dan kom ik werkelijk van alles tegen. Ik overal foto's van; vogels, herten en natuurlijk de Schotse Hooglanders, maar ook dat piepkleine bloempje. De kunst van fotograferen is dingen zien die andere missen en ze er zo toch van laten genieten. Van tevoren weet ik niet wat ik tegenkom en ik laat mij graag verrassen. Ik ga in ieder geval altijd erg ontspannen weer naar huis."

Linda geniet van fotografie in de duinen

Wat is het meest fotogenieke deel van onze provincie? "Dat kan alleen maar het duingebied zijn. Ik ben ook opgegroeid aan het duingebied, met mijn voeten in een duinpan zullen we maar zeggen. Maar ook als fotograaf raak ik niet uitgeschoten in die steeds veranderende wereld. Het licht is er anders, de wind is anders, de geuren en de geluiden. Elke dag is het weer een gloednieuwe ontdekkingstocht. Ik blijf er terugkomen."

Linda Schulz, beter bekend als Duindier, is één van de fotografen die regelmatig foto's aanleveren voor het Instagramkanaal van NH Nieuws. Binnenkort wordt de 50.000e volger verwacht, dit interview is in aanloop daarnaartoe. Een selectie van de foto's van Linda op het NH Nieuws-kanaal is hier te zien.

Wat is je beste Noord-Hollandse foto en waarom? "Ik heb thuis een foto hangen waar ik toch wel heel erg verknocht aan ben: mijn hooglander Bob bovenaan een duin. Hij kijkt neer op de wereld als een koning over zijn rijk. Dat is zo'n iconische foto! Bob viel mij tijdens mijn wandelingen gelijk op door zijn afwijkende gedrag. Er was meteen een klik. Hij liep recht mijn hart in en na verloop van tijd deelden we een bijzondere en hechte band."

Linda's favoriete foto van Bob - Duindier

Wilde dieren "Duindier is voor mij ook meer dan het fotograferen: ik ben echt een beetje de voogd van de hooglanders geworden. Ik kijk de dieren na en geef het ook door aan de instanties wanneer er iets mankeert. Ook geef ik een stukje voorlichting aan mensen die te dicht bij komen. Iets wat echt nog te vaak gebeurt. Het zijn gewoon wilde dieren en die kunnen onverwachts reageren. Ik heb niet voor niets een lens met een hele grote zoom."

Ontdekkingen in het duingebied - Duindier

Wat is de beste tip die je kan geven aan een aspirant-fotograaf? "Volg je hart, volg je passie. Kijk ook niet te veel naar de instellingen op je camera, maar maak gewoon foto's. Al het moois vindt voorbij je lens plaats. Technische fotografen missen die mooie momenten te vaak."

Het duingebied in beeld gebracht - Duindier