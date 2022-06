Alkmaarse vrieskoujager Pieter Bliek hoopt hartje zomer op temperaturen onder nul

In diverse duinpannen langs de Noord-Hollandse kust 'jaagt' de Alkmaarse Pieter Bliek op vrieskou. Voor onderzoek heeft hij er meerdere weerstationnetjes staan, die tot op de seconde nauwkeurig weergeven hoe warm of koud het is. "We gaan natuurlijk voor een record", aldus een opgewekte Bliek, die begin deze maand nog een temperatuur van -1,7 graden mat bij de Winnummer Duinen.

Samen met de Belgische vrieskoujager Karel Holvoet doet de Alkmaarder - die erachter kwam dat het koudste duinpannetje van Nederland in de Schoorlse duinen ligt - wetenschappelijk onderzoek naar 'temperatuurverloop in duinpannen'. "Daar is nooit gedegen onderzoek naar gedaan", zegt Bliek.

En dat terwijl het veel kan vertellen over bijvoorbeeld de beplanting: "Bij rustig weer in de zomer of voor- of nazomer kan het erg vriezen", vertelt de vrieskoujager. "In de duinen kan het soms nog kouder zijn dan in het oosten van het land en dat heeft effect op de plantjes."

Zo was hij vorig jaar zomer in een duinpan in de Kennemerduinen, waar het wel 4 tot 5 graden Celsius vroor. "Onder de vorstgrens waren toen al bladeren bruin geworden, terwijl die een paar meter hoger nog helemaal groen waren", zegt een enthousiaste Bliek.

Zware lucht

Dat het kan vriezen in de zomer is een normaal verschijnsel, vertelt de Alkmaarder. "Koude lucht is zwaar en die zakt naar het laagste punt in duinpannen. Bij rustig, helder weer kan die lucht heel koud worden, soms wel tien tot vijftien graden kouder dan in de omgeving."

Voor zover Bliek weet is er tussen 20 juli en 21 augustus echter nog nooit vorst geregistreerd in Nederland. "De koudst geregistreerde temperatuur op 1,5 meter hoogte is 1,6 graden en de laagste, op 10 centimeter hoogte, precies 0,0 graden Celsius." Daar hoopt hij dan ook verandering in te brengen: "Afgelopen zomer in Camperduin mat ik 0,1 graden, dus we gaan voor een record."

