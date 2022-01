Weerhutje op koudste plekje van Nederland gestolen: "Gegevens van onschatbare waarde"

Vrieskoujager Pieter Bliek uit Alkmaar kwam vorige week voor een onaangename verrassing te staan, toen hij de gegevens van zijn weerhutje in de Schoorlse duinen wilde uitlezen. Het weerhutje, met daarin een digitale thermometer, was spoorloos verdwenen. Hij mist nu een maand aan gegevens en looft daarom honderd euro uit voor de gouden tip.

Bliek is al sinds zijn jeugd weerfanaat en de enige Nederlandse vrieskoujager. Samen met zijn Belgische collega-vrieskoujager Karel Holvoet doet hij onderzoek naar vorst in duinpannen. In 25 verschillende duinpannen in Nederland en België staan weerhutjes, met een digitale thermometer om de temperatuur te meten.

Onlangs bleek dat een duinpan, direct achter de Klimduin in Schoorl, het koudste plekje van Nederland is. In november ontving boswachter Leon Kelder nog een trofee uit handen van de mannen. Dat juist dit weerhutje werd gestolen, is voor Bliek een enorme domper. "Dat dataloggertje wat erin zit, is maar vijftig euro waard dus daar gaat het mij niet om. Vooral de data die in de thermometer zit, is voor mij van onschatbare waarde."

De vrieskoujager vermoedt dat baldadige jongeren met het weerhutje aan de haal zijn gegaan. "Dat is wel eens eerder gebeurd bij een ander weerhutje, die hebben we later teruggevonden in de bosjes." Nu leidde de zoektocht tot niks. "Ik heb de hele duinpan uitgekamd maar het hutje was pleite. Wie doet nou zoiets? Je hebt er namelijk geen flikker aan."

