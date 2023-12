Wandelaars trotseren gladde paden in Waterleidingduinen: "Lekker glijden door het bos"

Op de eerste échte winterse weekend van het jaar waarschuwde het KNMI vanochtend voor code geel. Het is glad en glibberig in Noord-Holland, maar dat lijkt niemand te weerhouden om een mooie wandeling te maken door de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Wandelaars in het duingebied genieten van de kou, maar een enkeling vindt de gladheid toch spannend. "Ik ben wel een keertje gevallen", zegt een oudere dame. Niet iedereen is huiverig: "Ik vind het heerlijk! Ik ben blij dat het nu eindelijk een keertje koud is", zegt een andere vrouw, die wel voor de zekerheid wandelstokken mee heeft genomen.

Een derde laat weten helemaal niet zoveel last te hebben van gladheid: "Ik vind het wel lekker. Een beetje glijden door het bos." Een andere wandelaar is het daar helemaal mee eens: "Ja, ik vind het heerlijk. Dit is de beste periode van het jaar toch?"

Ook twee hardlopers trekken zich niets aan van de risico's. "Als je niet op de fiets of in de auto zit, dan hoef je alleen jezelf in de gaten te houden." De ander vult aan: "Het is wel even glibberen als er een plas ligt, maar we komen er wel."