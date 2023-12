Voorzichtig! Het blijft glad: KNMI waarschuwt met code geel

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Het blijft vanmorgen droog, maar het kan wel mistig zijn. In de middag begint het te sneeuwen in het zuidwesten van Nederland. NH-weerman Jan Visser voorspelde eerder dat er ook in Noord-Holland neerslag zal vallen. "Dat kan regen zijn, maar er zit waarschijnlijk ook wat sneeuw of natte sneeuw bij." Dat ziet er mooi uit, maar kan ook weer voor gladheid zorgen.

Het wordt vandaag zo'n 2 graden en aan het einde van de dag gaat het aan de kust en het IJsselmeer kan het flink waaien.