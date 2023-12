Sneeuwbuien, mist en zon: een mengelmoes van winters weer

Het is de eerste dag van de meteorologische winter en dat is te merken. De afgelopen dagen koelde het flink af, en ook vandaag zijn de temperaturen weer rond het vriespunt. In de provincie breekt het langzaam open, vertelt NH-weerman Jan Visser. Wel neemt later op de dag de kans op een sneeuwbui toe.

In Noord-Holland trekt de bewolking langzaam weg en breekt de zon door. In het zuiden kan dat nog even duren, maar ook daar zal de zon zich aan het eind van de dag laten zien, vertelt Jan Visser op NH Radio. "De temperatuur zal iets oplopen tot boven nul, wel neemt later op de middag de kans op een sneeuwbui toe." Dat komt door een storing boven de Noordzee, die langzaam van west naar zuidoost trekt. Er staat weinig wind.

Komende nacht kunnen er nog plaatselijk sneeuwbuien vallen, maar er zijn ook opklaringen en er kan lokaal mist ontstaan. Het kan vannacht drie tot vier graden vriezen. Het KNMI heeft vanaf 19.00 uur code geel afgekondigd. Dit zal tot zaterdag 12.00 uur duren.

Weekend

Zaterdag wordt een zonnige dag met hier en daar kans op een winterse bui. Aan de kust wordt het vier graden. Elders zullen de temperaturen wat lager zijn. In de ochtend is er weinig wind, later op de dag neemt de wind vanuit het zuidwesten tot westen toe.

Zondag is het 's nachts nog koud. "In de middag en avond neemt de kans op neerslag toe. Dat kan regen zijn, maar er zit waarschijnlijk ook wat sneeuw of natte sneeuw bij", vertelt Visser. De temperaturen zullen begin volgende week weer iets stijgen. "Maar dat is allemaal nog ver weg", eindigt Visser.