Sneeuw en ijzel zorgen voor spekgladde wegen, code oranje voor de provincie

De afgelopen dagen was het al heel erg glad op de wegen, toen werd er code geel afgegeven. In de kustprovincies is nu code oranje afgegeven voor plaatselijke regen op een bevroren ondergrond, veroorzaakt door buien die van zee het land op trekken.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Wat was code oranje ook alweer?

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.