Noord-Holland maakt zich op voor winters weer: KLM annuleert vluchten en strooiwagens op pad

KLM annuleert vanmiddag tientallen vluchten vanwege het winterse weer. Dit doet de luchtvaartmaatschappij om ruimte te maken voor andere vluchten, zodat die wel door kunnen gaan. In totaal worden er 65 retourvluchten geannuleerd met een Europese bestemming. Reizigers zijn volgens KLM gisteren geïnformeerd en omgeboekt naar de eerstvolgende beschikbare vlucht.

Schiphol waarschuwt reizigers via de website en zegt dat er vanwege de winterse omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan. Ook is het mogelijk dat er nog andere vluchten worden geannuleerd. De luchthaven weet nu nog niet om welke vluchten het gaat en raadt aan om de actuele vertrektijd goed in de gaten te houden of contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Strooiwagens

Ook Rijkswaterstaat zet zich schrap voor het winterse weer. Strooiwagens hebben al de hele nacht gereden en ook vanmorgen gaan de wagens er weer op uit. Op deze kaart van Rijkswaterstaat is te zien op welke rijkswegen er gestrooid wordt en welke temperatuur het wegdek heeft.