Haarlemse wielerclub wordt na 88 jaar opgeheven, of is een doorstart tóch mogelijk?

De Haarlemse Race Club Excelsior houdt eind deze maand op te bestaan, na maar liefst 88 jaar. Gezelligheid ging vaak boven ambitie en misschien dat het daarom voor de leden van Excelsior voelt alsof een deel van hun leven stopt.

De écht betrokken leden zien het einde al een tijdje naderen. "Dat is al sinds corona", vertelt Thieu Mooren, interim-penningmeester van HRC Excelsior. "Het aantal actieve leden loopt terug ten opzichte van het aantal steunende leden. De gemiddelde leeftijd gaat omhoog en de betrokkenheid neemt af." Dat betekent dat er niet alleen minder wielrenners te vinden zijn bij het clubhuis en de kantine van Excelsior in de Waarderpolder. "We hebben ook te kampen met een tekort aan vrijwilligers", licht Mooren toe. "Ons eigen parcours bij het clubhuis wordt steeds drukker met regulier verkeer, zeker nu er nieuwe garageboxen aan ons parcours zijn gekomen. We hebben vrijwilligers nodig om het parcours af te zetten. Anders is het onveilig." Nieuwe regelgeving Daar komt bij dat door nieuwe regelgeving alleen nog maar leden Excelsior van het parcours gebruik mogen maken. "Juist het fietsen tegen coureurs van andere clubs is wat onze leden willen. Trainen kunnen ze zelf ook wel in de duinen." Belangrijkste reden om te stoppen is 'het voorkomen van een financieel debacle'. Mooren: "Als het aantal leden terugloopt, nemen de inkomsten af. Ondertussen gaan de kosten voor de club omhoog, met name door een nieuwe erfpachtconstructie. We komen dit jaar nog net door, zonder in de schulden te komen." Nees de Bondt is geboren Haarlemmer, maar woont nu in Beverwijk. Hij staat misschien wel symbool voor de ontwikkeling van de club. De Bondt is al sinds de jaren 70 lid van de club. Hij maakte een enkele keer een uitstapje naar een andere vereniging, maar nergens voelde hij zich zo thuis als bij Excelsior. Hij fietst nog altijd, maar vooral rustig toerend.

"Met voetbal had ik niks, maar met fietsen des te meer" Nees de Bondt, HRC Excelsior

"Ik was tien jaar oud toen ik lid werd", vertelt De Bondt, terwijl hij oude foto's van zichzelf op de racefiets toont. "Ik was geïnspireerd door Eddy Merckx, Joop Zoetemelk, noem maar op. Met voetbal had ik niks, maar met fietsen des te meer. Je leert zoveel van sporten, zoals discipline en doorzetten. Maar je leert ook veel nieuwe mensen kennen. Gezelligheid ging vaak voor ambitie. De club heeft mij gevormd." Excelsior opereerde toen al vanuit de Waarderpolder in Haarlem, maar de omstandigheden waren toen heel anders dan nu. Op een van de oude foto's van De Bondt is naast de jonge wielrenners en de weg vooral grasland te zien. De Waarderpolder was nog grotendeels onbebouwd. In de verte zien we alleen de PTT-toren. Tekst gaat door onder de foto.

