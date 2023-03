Haarlem aA nl Jan van der Horst kan eindelijk genieten: "Als prof zag ik alleen de kont van de wielrenner voor me"

Oud-profwielrenner Jan van der Horst is tachtig jaar, maar trapt nog met speels gemak de kilometers weg. Dat is overigens hard nodig, want hij heeft weer een toertocht op het programma staan. Met zijn vijf jaar jongere maatje Jan Jansen gaat hij in mei een week door de Bourgogne fietsen.

De Bourgogne is niet willekeurig gekozen. De aanleiding om in die streek te gaan fietsen is er één van nostalgische aard. Ooit reed hij er eind jaren zestig een wedstrijd als wielrenner van de beroemde Nederlandse Caballeroploeg en was betrokken bij een valpartij met onder andere de Fransen Rogér Piingeon en Lucien Aimar, renners die de Tour al eens hadden gewonnen, en Bernard Thévenet, die de Ronde van Frankrijk een paar jaar later twee keer zou winnen.

"Lag ik daar als Nederlands rennertje tussen de beste coureurs van de wereld, zo'n valpartij vergeet je niet snel" Jan van der Horst, oud-profwielrenner

"Meestal wil je een valpartij zo snel mogelijk vergeten", zegt Jan, "maar deze was toch best wel bijzonder. Lag ik daar als Nederlands rennertje tussen de beste coureurs van de wereld. Ik weet niet of ik die plek ga terug vinden. Dat hoeft ook niet per se. Het is meer om sfeer te proeven. De Bourgogne is een prachtige streek waar ik als beroepswielrenner helaas te weinig van heb opgesnoven. Je ziet alleen maar de kont van de renner voor je. Nu als recreant met mijn tentje achterop kan ik volop van de omgeving genieten."

Bernard Thévenet