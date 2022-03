Streep door Ronde van Noord-Holland vanwege afwezigheid van politie

Het einde lijkt nabij voor de Profronde van Noord-Holland. De wielerkoers van 24 april gaat ook dit jaar niet door. De reden is dat de politie geen begeleiding op de been kan krijgen.

Opvallend is dat de landelijke politie in een eerder stadium beloofde aan de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie) de koers wel van begeleiding zou voorzien. Helaas bleek dit in een later stadium niet mogelijk. "Ongelofelijk dat dit nu weer gebeurt", vertelt een teleurgestelde secretaris Jan Hopman van de Stichting Ronde van Noord-Holland. "We dachten dat het qua politiebegeleiding goed zat, vooral de Noord-Hollandse politie laat zich wat ons betreft niet van zijn betrouwbaarste kant zien."

"Doodsteek"

Er is nog van alles geprobeerd de afgelopen weken na het slechte nieuws van de politie, maar het mocht niet baten. De ronde is onderdeel van de Schwalbe Topcompetitie. "Het betekent waarschijnlijk de doodsteek van de Ronde van Noord-Holland. De energie raakt er op deze manier wel bij ons wel uit. We beraden ons over het voortbestaan van deze ronde." Aldus Hopman over het niet doorgaan deze koers.