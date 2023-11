Ilan biedt fatbike-petitie aan namens 1500 bezorgde ouders: "Maak een gemeentelijk meldpunt"

Ilan Sluis is één van de ouders die lid is geworden van een appgroep van mensen die elkaar op de hoogte houden van incidenten. Hij heeft besloten eenmaal de emoties te verwoorden namens de groep, om de problematiek die nog steeds speelt, onder de aandacht te houden.

Bij de overhandiging van de petitie blijft burgemeester Jos Wienen bij zijn standpunt dat het geen misdadige bende is. Maar hij zegt wel er alles aan te willen doen om de problemen die de jongeren veroorzaken aan te pakken, zoals hij al in een eerder interview aangaf. Daarvoor heeft hij wel meer meldingen nodig, stelt hij.

Brief aan burgemeester Jos Wienen

Ons geliefde Haarlem en omgeving wordt al maanden geteisterd door ernstige geweldsincidenten door (groepen) jongeren. Ik zal ze voor het gemak maar ‘fatbikebende(s)’ noemen. Maar het zijn niet alleen geweldsincidenten, ook intimidatie op straat en bedreiging in meerdere vormen, maar tot zeer ernstig, komen met de regelmaat van de klok voor.

Dat heeft geleid tot grote angst, woede en machteloosheid onder met name ouders en hun kinderen. De situatie grijpt ook diep in in het dagelijks leven van veel gezinnen. Kinderen krijgen beveiligingsmiddelen mee, van alarmknoppen, haarlak tot aan pepperspray, mogen niet meer alleen naar bijvoorbeeld muziekles of sporttrainingen fietsen en mogen bijvoorbeeld niet meer buitenspelen na donker. Dat alles uit angst dat de kinderen te maken krijgen met deze jongeren.

Maar jongeren zelf zijn ook bang. Sommigen durven de hond niet meer uit te laten, anderen hebben zelf te maken gehad met geweld en zijn zo getraumatiseerd dat ze het huis niet meer uit durven. En dan heb ik het nog niet over diegenen die voor het leven getekend zijn omdat zij bijvoorbeeld tanden moeten missen na ernstig te zijn toegetakeld.