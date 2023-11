Burgemeester Haarlem: jongeren op fatbikes vormen géén georganiseerde bende

De 'fatbikebende' in de regio Haarlem bestaat niet. Er zijn wel degelijk veel incidenten waarbij jongeren op die snelle fietsen betrokken zijn, maar er is geen sprake van een grote bende, die georganiseerd misdaden pleegt. Dat zegt burgemeester Jos Wienen in antwoord op politieke vragen.

Foto: Fatbikes in Haarlemse fietsenstalling - NH / Rob Wtenweerde

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de gemeenteraad werd de burgemeester aan de tand gevoeld door oppositiepartijen Jouw Haarlem en Trots Haarlem. Moussa Aynan van Jouw Haarlem wilde weten wat Wienen sinds eind september heeft gedaan om de fatbikeproblematiek aan te pakken. Beeldvorming Wienen legde uit dat er overleg is met politie, openbaar ministerie en buurgemeenten. "De beeldvorming begint langzamerhand buiten de werkelijkheid te treden", voegde Wienen toe. "Er wordt gesproken over een grote bende, maar daar hebben we geen aanwijzingen voor. Incidenten worden soms ten onrechte gekoppeld aan die jongeren, terwijl er geen fatbikes of jongeren bij betrokken waren."

"We treden stevig op tegen die jongeren en er zijn ook fatbikes in beslag genomen" burgemeester Jos Wienen