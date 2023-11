Wel of geen bende: burgemeesters worstelen met fatbike-ellende

Eensgezind zijn ze, de burgemeesters van Haarlem en Bloemendaal. Vraag ze naar de problemen die jongeren op fatbikes momenteel in hun gemeentes veroorzaken en hun antwoorden lijken veel op elkaar: de problematiek moet niet overdreven worden en van een georganiseerde bende is al helemaal geen sprake. De geluiden op straat hebben echter een heel ander karakter.

Fatbikers moeten niet gecriminaliseerd worden, vindt burgemeester Jos Wienen van Haarlem. Zijn collega Ankie Broekers-Knol in Bloemendaal vindt dat er 'geen hardcore jeugdbende' actief is in de regio. Wienen: “Er is geen hiërarchische structuur met een bendeleider."

De burgemeesters lijken vooral te struikelen over het woordje ‘bende’. Daar willen ze vanaf. Terwijl de politie in Haarlem inmiddels 34 jongeren in het vizier heeft, die de afgelopen maanden betrokken zijn geweest bij geweldsincidenten. In Bloemendaal staan er tien jongeren op het lijstje, in Heemstede heeft de gemeente er acht op de korrel. Wienen: "Ik zeg niet dat die heftige incidenten niet bestaan. Ik zeg dat er geen georganiseerd optreden is."

Uitstraling

Burgemeester Jos Wienen probeert in zijn werkkamer in het stadhuis uit te leggen waarom hij vindt dat er geen fatbike-bende is. Hij refereert aan zijn jeugd; Wienen groeide op in een dorp waar ook Molukse jongeren woonden. "Die jongeren hadden een bepaalde uitstraling, waar heel veel kinderen bang voor waren. Daar werd over gepraat alsof het echt dramatisch was. Maar dat klopt uiteindelijk niet. Elk incident werd vijf keer doorverteld waardoor het veel groter lijkt."

En toch. Burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal – inmiddels vertrokken – sprak in de gemeenteraad over jongeren op ‘Holleederscooters’. Het dorp Bennebroek werd met vuurwerk geterroriseerd door een groep jongeren op fatbikes. En in een gesprek via Snapchat sprak een verslaggever van NH met vier jongens tussen de 13 en 17 jaar die naar eigen zeggen lid zijn van de Bennebroekse fatbike-bende.

En dat beeld komt overeen met de verhalen die na de zomer binnendruppelen op de redactie van NH. De politie bevestigde dat zo'n vijftig jongeren in wisselende samenstelling Haarlem en omgeving onveilig maken. Ze trommelen elkaar via social media op, om vervolgens slachtoffers te intimideren, bedreigen of zelfs te mishandelen.

In het vizier

Wienen bevestigt die verhalen. De 34 Haarlemse jongeren die de politie in het vizier heeft, waren al bekenden bij de politie. Een ander deel is nieuw. Meelopertjes, noemt nieuwe burgemeester Broekers-Knol van Bloemendaal die nieuwelingen.

De overlast die deze groep geeft, is volgens de twee burgemeesters niet terug te vinden in de officiële cijfers. Er is volgens hen geen verontrustende stijging van jeugdoverlast en al helemaal niet van jeugdcriminaliteit. "Dat daalt al jaren in Haarlem in heel Nederland", schrijft Wienen in zijn statement van vorige week.