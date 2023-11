Ondergrondse hennepplantage met 380 planten in Blokker ontmanteld

Tijdens een controle is de politie - in samenwerking met de gemeente Hoorn - op een hennepplantage gestuit. Op bedrijventerrein Gildenweg in Blokker werden in een ondergrondse ruimte van een bedrijfsunit zo'n 380 planten gevonden. Deze zijn vernietigd en er is nog niemand aangehouden.

De hennepplantage werd aangetroffen tijdens een controle. Deze wordt uitgevoerd door de gemeente, in samenwerking met onder meer politie en Liander. Er werden een kleine 400 planten aangetroffen in de kelder van één van de units. Deze was eerder uitgegraven.

Er was ook sprake van diefstal van stroom en water. "Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen", weet een woordvoerder van de politie. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. "De eigenaar van het pand was niet aanwezig, maar daar gaan we later mee in gesprek. Die heeft wel iets uit te leggen."