Longcovidpatiënt Meike (52) heeft haar leven weer terug dankzij surftherapie op zee

Het leven van de Amsterdamse Meike (52) staat helemaal stil als ze te maken krijgt met long covid. Werken gaat niet meer, bewegen kost veel energie en zelfs de concentratie om een boek te kunnen lezen is verdwenen. Meike is bang dat ze nooit meer de oude wordt, tot ze de surftherapie van Zelfzorg aan Zee in Petten ontdekt. Dankzij het surfen krijgt ze haar leven steeds beetje bij beetje weer terug.

Meike (52) leidt een druk en sportief leven. Ze is fysiotherapeut en is gek op sporten, maar dat houdt plotseling op als ze in juli 2021 opeens erg ziek wordt. Ze blijkt een hartzakje- of longvliesontsteking te hebben opgelopen als bijwerking van de coronavaccinatie. En daar houdt ze ook nog eens longcovidklachten aan over. Er blijft van de normaal gesproken fitte Meike nog maar weinig over. "Klachten waren forse lichamelijke vermoeidheid, ziek worden van inspanning, heel veel opvliegers in een nacht, slecht slapen en veel migraine. Ik kon nog maar kleine stukjes wandelen, fietsen

op een race- of stadsfiets ging niet meer", vertelt Meike. En terwijl Meike de moed niet opgeeft en stapje voor stapje weer haar leven op probeert te pakken, wordt er borstkanker bij haar ontdekt. Ze wordt geopereerd, moet vijftien bestralingen ondergaan en haar longcovidklachten worden weer erger. "Hierbij kreeg ik nu ook fors last van cognitieve klachten: mijn geheugen was heel slecht en ik moest alles noteren." Tegenslagen Elke keer als Meike denkt weer een beetje vooruitgang te boeken, krijgt ze weer een tegenslag te verwerken. Zo gaat ze weer flink achteruit wanneer ze besmet raakt met het coronavirus en ook een verkoudheid van haar man maakt haar weer zieker en zieker. Meike is bang dat long covid voor altijd een deel van haar leven uit zal gaan maken, tot ze in een podcast iets hoort over surftherapie voor mensen met hersenletsel of long covid. Ze wil het graag een kans geven en reist af naar Petten, waar de zorgbehandelaars van Zelfzorg aan Zee met hun revalidatieprogramma al veel mensen hebben kunnen helpen om de kwaliteit van leven met grote stappen te verbeteren. Tekst gaat door onder de foto

Foto: Meike is er klaar voor om de woeste golven te trotseren - NH Media / Kelly Blok

Oprichter van Zelfzorg aan Zee, Tijs van Bezeij, heeft een jarenlange ervaring als revalidatiearts, maar merkte altijd dat patiënten na hun revalidatietraject gehoopt hadden op meer herstel. "Je hoorde heel veel 'ik ben er nog niet'. Je leert in een gestructureerde omgeving de basisvaardigheden, maar het echte leven vraagt veel meer." Maar op een surfboard, soms in een woeste Noordzee en met een harde wind, heeft Tijs de afgelopen jaren al veel cliënten wél grote stappen zien maken in herstel. "We gebruiken het surfen om te laten merken dat je veel meer kan en er veel meer mogelijk is", vertelt hij dan ook. Onbewuste brein Hoe dat komt legt Rosalie Denneman, fysiotherapeut en onderzoeker bij Zelfzorg aan Zee, graag uit. "Als je in het water bent en de golf probeert te pakken met het surfen dan worden alle zintuigen tegelijkertijd geprikkeld. Dat kan je met het brein niet meer bewust verwerken. Dan moet je naar het onbewuste brein toe." Tekst gaat door onder de foto

Foto: Meike in actie - NH Media / Kelly Blok

En dat is dan ook de bedoeling van de therapie: de bewuste en vaak onwijs inspannende handelingen bij mensen met long covid, zoals vermoeidheid en overprikkeling, moeten weer verwerkt worden door het onbewuste brein, zodat dit ook een stuk minder energie kost. Inmiddels hebben twaalf mensen het revalidatietraject van Zelfzorg aan Zee volledig doorlopen, en met succes. "Van deze groep hebben vier deelnemers een zinvolle dagbesteding in de vorm van onder andere vrijwilligerswerk, zijn vier deelnemers teruggekeerd naar hun voormalige werkplek in dezelfde functie en vier deelnemers teruggekeerd naar werk in een andere functie", vertelt Rosalie.

"Het was een soort grijze mist en nu is dat opgeklaard" Deelnemer Meike