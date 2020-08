Alkmaar Bart (32) revalideert op surfplank na ernstig ongeluk: "Het is het enige dat echt helpt"

CAMPERDUIN - Kan surfen mensen met hersenletsel helpen met revalideren? Op die vraag proberen wetenschappers bij het strand van Camperduin deze week antwoord te krijgen. Tien mensen met een neurologische aandoening bedwingen met behulp van vrijwilligers de golven op een surfplank. "Ik voel me veel vrijer in het water. Voor mijn gevoel mankeer ik dan niks."

Thijs van Bezeij, oprichter van de stichting Surftherapie, gelooft al langer in de heilzame werking van het surfen voor mensen met een neurologische aandoening. "Op het water lukt het niet om na te denken wat je moet doen. Om op het board te blijven word je gedwongen om gebruik te maken van automatische reacties. En dat is wat we willen. Binnen no-time hebben ze een golf te pakken en zie je dat ze plezier hebben", vertelt hij. Wonder Een van de deelnemers is de 32-jarige Bart Bentjes uit Limmen. Hij raakte acht jaar geleden betrokken bij een heftig motorongeluk. Een automobilist reed over hem heen waardoor hij zwaar gewond raakte. "Ik had zo'n beetje alles gebroken vanaf mijn middel tot mijn schedel. Ik heb tien hersenbloedingen gekregen. Het is eigenlijk een wonder dat ik hier nog sta."

Want volgens doktoren moesten de ouders van Bentjes niet al te hoge verwachtigen hebben. Een rolstoel was het hoogst haalbare voor hun zoon. Toch ligt Bentjes nu op een surfplank. "Voor mij is het het enige dat echt helpt. Als ik op het strand aankom dan loop ik moeizaam maar als ik klaar ben met surfen dan merk ik dat het een stuk makkelijker gaat. Het helpt echt."

Bart Bentjes uit Limmen voelt zich vrij op z'n surfplank - NH Nieuws / Tom Jurriaans

Onderzoek De wonderlijke veranderingen na een surfsessie trokken ook de aandacht van Rosalie Denneman, onderzoeker van het UMC Utrecht. In samenwerking met Fontys Paramedische Hogeschool hoopt ze de effecten van surftherapie in kaart te brengen. "Met deze week willen we onderbouwen wat surftherapie kan betekenen voor balans, fysiek functioneren, vertrouwen en beweeggedrag bij hersenletsel. We hopen ook dat het beweeggedrag thuis gaat verbeteren. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld mantelzorgers en de toekomst." Tijs van Bezeij is blij met het wetenschappelijk onderzoek. "We krijgen heel veel vragen van mensen die zeggen, leuk allemaal dat surfen maar heb je ook bewijzen. We doen het voor de lol en het plezier maar het is zeker mooi om de resultaten in beeld te zien. Wellicht kunnen we meer mensen overtuigen om hier met ons aan mee te doen zodat we meer mensen kunnen helpen."