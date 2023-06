Studentenwerk: Golven van Herstel

Na een ongeluk tijdens een sprintmarathon op de racefiets vloog Julia uit de bocht. Na een bezoek in het ziekenhuis werd gezegd dat ze de komende dagen rustig aan moest doen.

In haar werk als arts is patiëntenzorg één van haar passies. Nu is zijzelf de patiënt en probeert ze door middel van diverse behandeling weer de oude te worden.