Klaar met woningtekort: Amstelveense senioren willen eigen paleisje bouwen

'Als de gemeente geen woningen voor ons bouwt, doen we het zelf wel.' Met die gedachte trommelde een groepje Amstelveense senioren eerder deze week tientallen leeftijdsgenoten op om in Stadsdorp Elsrijk mee te denken over het ideale seniorenhofje dat zij willen laten bouwen.

De senioren zijn strijdvaardig. "Iedereen heeft het over dat de zorg onbetaalbaar wordt, dat er geen seniorenwoningen zijn en dat de doorstroom niet goed is. Wij hebben gezegd: 'We gaan het zelf doen'", zegt voorzitter van de werkgroep Hans Steenvoorden vastberaden. De grote opkomst vergroot zijn enthousiasme. "Dat laat zien dat het leeft."

Amstelveense senioren die naar de bijeenkomst zijn gekomen denken veel na over de toekomst, blijkt als NH-verslaggever Celine Sulsters met ze in gesprek gaat. "Er komt een tijd dat ik niet meer alleen kan wonen", vertelt de 73-jarige Lize ten Siethoff bijvoorbeeld. Op dit moment woont ze in een woning die eigenlijk te groot voor haar is. "Ik bezet een woning waar ook een gezin in kan. Daar denk ik wel over na."

'Vreselijk duur'

De seniorenwoningen die zij tegenkomt in Amstelveen voldoen niet aan haar wensen. "Ze zijn of heel klein of heel groot", legt Ten Siethoff uit. Ook Robert Bloemendaal (73) en zijn vrouw kijken weleens naar een andere woning. "De appartementen zijn vreselijk duur op het ogenblik", klagen zij. Dat het stel ooit zal moeten verhuizen is duidelijk: "We wonen in een huur-eensgezinswoning met een trap. Er komt een moment dat je liever alles gelijkvloers hebt."