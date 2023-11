Carbidschieten op oudejaarsdag wordt immaterieel erfgoed

Carbidschieten wordt immaterieel erfgoed. Komende vrijdag zet Unesco in Kampen een handtekening onder een document waarbij deze oude traditie op een beschermde lijst komt. In de Zaanstreek was het vroeger vooral in Assendelft een levendige traditie. Dennis van der Meer pikte de passie daar op en zet het nu voort in zijn nieuwe woonplaats Krommenie. "Prachtig als mensen zien hoe mooi deze traditie is. Letterlijk het oudejaar wegschieten met een enorme knal."

Dennis legt uit het carbidschieten werkt. - NH Nieuws

Carbidschieten, of melkbusschieten, is vooral in het oosten van Nederland populier. Zittend op een melkbus wordt het carbid aangestoken zodat de deksel met een enorme kracht de verte in wordt geschoten. In Drenthe doen ze het met een voetbal in plaats van een deksel. Dennis gebruikt een boei. "Dat is toch veiliger en je schiet de boei omhoog. Mijn dochters vinden het ook prachtig om te doen." Het enige waar je op moet letten is dat je de boei niet op je hoofd krijgt.

Foto: Dennis van der Meer met zijn melkbus voor het carbidschieten. - NH Nieuws