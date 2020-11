Carbidschieter met kanon van acht meter lang kijkt uit naar oudjaar

BEETS - " We hebben nog nooit een ongeluk gehad. Eén keer hebben we wel de ramen eruit geblazen", zegt Robin Putman lachend. De fanatieke carbidschieter uit Beets is blij met het besluit van het Veiligheidsberaad om het carbidschieten niet landelijk te verbieden, zoals dat met vuurwerk wel is gebeurd.

Het is nu aan gemeenten zelf om te bepalen of carbidschieten toegestaan wordt. In Purmerend mocht carbidschieten bijvoorbeeld al niet en in de gemeente Wormerland kan er een ontheffing worden aangevraagd voor het buitengebied. Een stukje verderop in de gemeente Zaanstad pleit de lokale tak van D66 voor een verbod, schrijft het Noordhollands Dagblad. Het is afwachten wat de gemeente Edam-Volendam (waar Beets onder valt) doet.

Polder

Putman vindt het onzin dat carbidschieten gevaarlijk zou zijn. Je moet weten wat je doet en het sowieso in de polder doen, zegt hij. "Dan kan er in principe niks fout gaan. We gebruiken aan het eind een plastic zak, dat is wat veiliger dan een stalen deksel. Dan wordt de druk opgebouwd, gaat de zak bol staan en dan is het 'baf'."

Hoe dat eruit ziet laat dit korte filmpje van vorig jaar zien: