Bandenwissel? Drukte bij garages zorgt voor aanvraagfile

Voor eenmansgarage Robert Moeijes uit Alkmaar is het aanpoten. Ook bij hem in de garage is het inmiddels veel drukker dan voorgaande jaren. "Vroeger konden mensen een week later terecht, maar inmiddels zullen ze toch langer moeten wachten", vertelt Robert. Voor de automonteur is het simpel, mensen moeten eerder een afspraak maken. "Mensen komen pas langs voor een bandenwissel, als ze op het nieuws zien dat het sneeuwt. Dan staat iedereen tegelijk voor de deur."

'Stervensdruk'

Ook Johan Hoogendoorn vertelt dat het bij zijn garage 'stervensdruk' is. "Er zijn een hoop storingen in de auto's. Daarnaast is er veel vocht en ontstaan er lekkages door de combinatie van hoosbuien en vallende bladeren die op de auto's vallen", laat Johan weten. Dit herkent Moeijes' garage ook. "Thuis moet je ook je dakgoot schoonvegen. Dat geldt ook voor je ruitenwissers."

Brancheorganisatie van garages Bovag bevestigt deze drukte. Volgens de organisatie zit de agenda overal overvol. "Het advies is om tijdig je afspraak in te plannen", vertelt woordvoerder Paul de Waal. Het is normaal al druk rond deze tijd, in verband met de bandenwissel, maar volgens Paul is het momenteel nog drukker. "De vraag is momenteel heel groot en tegelijkertijd hebben we de mankracht niet. Als de winterbanden er straks allemaal op zitten zal het rustiger worden, maar dan is het arbeidstekort nog niet opgelost", vertelt Paul.

Lichtpuntje

Bij sommige garages kunnen mensen wel binnen een paar dagen terecht, maar bij anderen wordt er gepraat over een wachttijd van maanden. Bij garage Spaarne in Haarlem nemen ze al een jaar lang geen nieuwe klanten meer aan, door de drukte die de garage op dit moment ervaart.

Toch zijn er nog garages met een kortere wachttijd. Wie de moeite neemt om eens goed rond te bellen kan geluk hebben en over 2 weken al terecht om winterbanden gemonteerd te krijgen. Wie plannen heeft om op wintersport te gaan en nog banden moet wisselen kan beter snel een afspraak maken. Op zomerbanden de sneeuw in lijkt geen goed plan.