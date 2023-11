Auto raakt vast op spoor bij Opperdoes: "Misschien dacht hij dat hij Bello was"

Een auto met een buitenlands kenteken is maandagochtend vast te komen te staan op het spoor bij Opperdoes. Nadat de politie er was, is de bestuurder van de auto gearresteerd en de auto in beslag genomen. Er rijden momenteel geen treinen op het traject tussen Hoorn en Medemblik.

Foto: Auto op het spoor in Opperdoes - PRIO1 West-Friesland

Buurtbewoners die rondom het station in het dorp wonen, keken maandagochtend vreemd op, toen er plotseling een auto op het spoor stond. Een man had even over 7.00 uur duidelijk een verkeerde afslag genomen. "Misschien dacht hij dat hij Bello was", zegt een buurtbewoner droog, verwijzend naar de bekende stoomtrein. In paniek De bewoner die enkele uren na het opvallende incident in de tuin bezig is, maakte eerder op de ochtend kennis met de bestuurder van het voertuig met een Lets kenteken. "Hij belde aan en daarna klepperde hij met de brievenbus. Hij was duidelijk in paniek, maar ik verstond weinig van wat hij zei. Hij liep maar te schreeuwen. Ik denk dat hij bang was dat er een trein aan zou komen, maar die rijden hier alleen in het seizoen, tot eind september." Komend weekeinde rijden er wel weer treinen door Opperdoes, als onderdeel van de route van de Pieten Expres. Tekst gaat verder na de foto.

De bestuurder heeft vermoedelijk nog geprobeerd om zijn auto van het spoor af te krijgen, door flink gas te geven. "Het stonk helemaal naar rubber." De inwoner Opperdoes was niet bepaald onder de indruk van het geheel. "Toen ik de politie wilde bellen, zag ik dat hij al aanwezig was. Verder heb ik het niet bekeken. Ik geloofde het wel." De bestuurder is aangehouden door de politie, op verdenking van rijden onder invloed. Daarnaast is de auto in beslag genomen. Op een foto is duidelijk te zien dat er een flesje bier in de auto staat. Of er inderdaad alcohol in het spel is, zoekt de politie momenteel uit. Het zou de bewoner weinig verbazen, als dit wel het geval is. "Medelijden? Moet je maar opletten. En al helemaal niet drinken."

