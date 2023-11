Autoverhuur in de fik op bedrijventerrein in Purmerend

In een autoverhuurbedrijf aan de Signaal in Purmerend is rond 5.00 uur vannacht brand uitgebroken.

De brand was zo'n veertig minuten later geblust. Het is niet bekend wat de oorzaak was, de brandweer heeft het onderzoek aan de politie overgedragen.

Omwonenden werd aangeraden ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten in verband met de rookontwikkeling. De omliggende omgeving is tijdelijk afgezet zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.