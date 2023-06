Brandweer mogelijk nog hele dag bezig met nablussen in loods Purmerend

De grote brand in de loods van recyclingbedrijf De Graaf in Purmerend is nog niet volledig gedoofd. Woordvoerder Dennis Glijn van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zegt tegen NH dat het mogelijk is dat de brandweer nog een hele dag na moet blussen. Brandweermensen werken in ploegen en lossen elkaar regelmatig af.