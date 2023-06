Hulpdiensten nog uren bezig om brand in loods Purmerend onder controle te krijgen

De brandweer heeft nog zeker een paar uur zijn handen vol aan de grote brand in een papierloods in Purmerend. Daarbij wordt ook een blusrobot ingezet. De uitslaande brand in het recyclingbedrijf ontstond vannacht rond één uur.

Dat gebeurde allemaal in de Hertzstraat in Purmerend. Daar is gevestigd het afvalverwerkingsbedrijf De Graaf. Er zouden in dat pand op het bewuste industrieterrein, Baanstee-West, meerdere knallen en explosies zijn gehoord. Daarop kwamen snel meerdere brandweerwagens naar het industrieterrein toe.

De woordvoerder van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zegt tegen NH dat ze nog altijd druk bezig zijn om de brand te blussen. "Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van een blusrobot om het materiaal af te blussen." Dat staat dus nog in brand.

Blusrobot

Het sein brand meester is nog niet afgegeven. Dat betekent dat met man en macht nog altijd wordt gewerkt om het vuur uit te krijgen en na te blussen. "De brand is dus nog aanwezig, maar wel in afgezwakte vorm."

"We weten bijvoorbeeld niet wat er gebeurt als we de papierbalen uit elkaar halen. Of dat verder gaat smeulen bijvoorbeeld."