Tiener (19) aangehouden voor brandstichting bij restaurant in Purmerend

Een 19-jarige man uit Den Haag is aangehouden voor brandstichting bij een horecagelegenheid in Purmerend. Dit gebeurde op 8 mei dit jaar bij een restaurant aan de Koemarkt. De man werd herkend, nadat er beelden werden vrijgegeven.

Op camerabeelden die bij Opsporing Verzocht werden getoond, was te zien dat de man een brandbare vloeistof verspreid heeft tegen de voordeur en het terras van het restaurant. Als de man vervolgens de zaak in brand steekt, verspreidt het vuur zich snel.

De voordeur en het terras van het restaurant liepen schade op. Een omwonende vertelde na de brand aan NH dat ook een stevige knal te horen was. "En dat was geen onweer, dat had ik wel meteen door."

Purmerend wordt al langer geteisterd door een reeks explosies. In april zijn meerdere branden en schietpartijen geweest bij woningen in Purmerend en Middenbeemster. Dit was voor de politie reden om uitgebreid onderzoek te doen naar de incidenten.