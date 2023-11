Ernstige lekkage maakt Stowe hopeloos: "Slaap al een jaar op matras in woonkamer"

Meer dan dertig jaar woont Stowe Bleeker (56) in zijn huurwoning in de Haarlemse Leidsebuurt. Een beetje lekkage in het oude schoolgebouw waar hij woont, is hem niet vreemd, maar dat hij door ernstige lekkage al een jaar op een matras in zijn woonkamer moet slapen, gaat hem echt te ver. Uit wanhoop heeft hij nu video's van het lekkende water op sociale media gedeeld.