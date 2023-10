Lekkage in oude put oorzaak van sinkhole Alkmaar, waar twee ouderen invielen

Een oude betonnen put blijkt de oorzaak te zijn van het ontstane zinkgat (sinkhole) aan de Hendrik Ringershof in Alkmaar vorige week. Twee senioren voelden tijdens een wandeling de grond letterlijk onder zich vandaan zakken. Volgens de gemeente is het gat inmiddels gerepareerd.

De twee Alkmaarders, een 79-jarige vrouw en een 83-jarige man met een rollator, liepen op 25 september over de Hendrik Ringershof, toen zij uit het niets in een sinkhole stortten. De vrouw kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar de man liep een 'flinke hoofdwond' op en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Lekkage

Onderzoek van de gemeente wijst uit dat een oude betonnen put, die vroeger onderdeel was van de Ringersfabriek, de boosdoener was. "Door een lekkage is er zand en grondwater in de put gelopen, waardoor een sinkhole is ontstaan", verklaart een woordvoerder.

Om herhaling te voorkomen, is onderzocht of er meer van dat soort putten rond de fabriek aanwezig zijn. Dat is niet het geval, aldus de gemeente. "Ook het nieuw aangelegde riool is nader gecontroleerd. Hier zijn geen gebreken geconstateerd."