Al maanden lekkages op Loosdrechtse basisschool: 'Kinderen zitten in plassen in de klas'

Verouderd, lekkend en tochtig: basisschool De Sterrenwachter in Nieuw-Loosdrecht vraagt om hulp. Terwijl leerlingen in hun winterjassen in de klas zitten, doet de schooldirectie een wanhopige oproep aan de gemeente voor actie. Maar bij wie ligt dit probleem eigenlijk; de school of de gemeente?

"Er moesten steeds heel veel ogen overheen", zegt Van den Bouwhuijsen. "Daardoor duurt het hele proces heel lang." Omdat het gebouw zo verouderd is, zijn drie groepen inmiddels ondergebracht bij De Linde, een andere basisschool in Loosdrecht. Vier groepen zitten nog bij Sterrenwachter, waarvan dus één groep in een lek klaslokaal les krijgt.

En dat is dan ook precies de reden dat de school nu bij de gemeente aanklopt. Jaren geleden - zes om precies te zijn - kwam gemeente Wijdemeren met het plan om het schoolgebouw van De Sterrenwachter te vervangen. Het was verouderd en het moest groter. Drie jaar geleden kwamen de eerste concrete plannen, maar vanwege corona en een toegekend krediet van de gemeente wat bij lange na niet genoeg bleek te zijn, werden die plannen weer uitgesteld.

Om ervoor te zorgen dat het regenwater niet meer naar binnen komt, moet het hele dak vervangen worden. "Het dichten van de gaten is slechts een tijdelijke oplossing. Het probleem is te groot. Om het écht op te lossen moet er een nieuw dak op. Dat is zo'n 20.000 euro. Geld wat we veel liever in het nieuwe gebouw steken."

"Het is een onhoudbare situatie", zegt Caroline van den Bouwhuijsen, directeur van basisschool De Sterrenwachter. Sinds afgelopen jaar hebben ze daar last van een lekkage in één van de klaslokalen, die zelfs na meerdere reparaties nog steeds niet helemaal verholpen lijkt te zijn. Bij hevige regenbuien gaat het vaak toch weer lekken, waardoor kinderen soms in plassen water in de klas zitten.

'Onderwijsgeld weggooien'

Van den Bouwhuijsen is ten einde raad. "We vinden de situatie ontzettend vervelend. Het is heel onplezierig voor de kinderen en hun ouders. Maar 20.000 euro is echt heel veel voor een gebouw wat binnenkort toch tegen de vlakte gaat. Als je over gaat stappen, ga je niet veel geld in je gebouw gaat investeren. Dat is onderwijsgeld weggooien."

En niet alleen de lekkage maakt het een onhoudbare situatie. Vorig jaar winter is een van de cv-ketels van het schoolgebouw uitgevallen, waardoor er geen warm water was. Kinderen zaten toen met hun winterjas aan in het lokaal. "We hebben nog andere cv-ketels in het gebouw, maar weten niet hoe lang die nog blijven werken. Alles is ontzettend verouderd."

Volgens Van den Bouwhuijsen is het van belang dat de gemeente zo snel mogelijk een noodgebouw voor ze regelt, waar ze in kunnen verblijven totdat de nieuwe school gebouwd is.