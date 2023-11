Geen uitbreiding Amsterdamse Haven in de Houtrakpolder 'om de regio veilig te houden'

De Amsterdamse Haven kan omwille van de veiligheid niet uitbreiden in de Houtrakpolder. Daarover trekt de gemeente Haarlemmermeer aan de bel bij Metropoolregio Amsterdam. Volgens Haarlemmermeer speelt de polder een belangrijke rol bij de afwatering van overtollig water in de regio, bijvoorbeeld bij heftige regenbuien.

De Amsterdamse Haven flirt al jaren met het idee om uit te breiden naar dit groene gebied en zowel Haarlemmermeer als Haarlem tekenden al eerder bezwaar aan. De Amsterdamse gemeenteraad is verdeeld. Zij kon de Houtrakpolder in 2020 redden door in te stemmen met een voorstel van GroenLinks. Die partij wil vastleggen dat de polder behouden moet blijven als natuurgebied. Het voorstel kreeg destijds net geen raadsmeerderheid.

Haarlemmermeer is het er niet mee eens dat de Houtrakpolder wordt aangewezen als mogelijk uitbreidingsgebied van de Amsterdamse Haven. Het groene stuk polder hoort bij de gemeente Amsterdam, maar ligt deels in recreatiegebied Spaarnwoude; de groene oase tussen Haarlem, Hoofddorp en Amsterdam.

Dat schrijft de gemeente in een zienswijze op de gebiedsvisie van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (BN). Die wees in opdracht van het Rijk functies toe aan verschillende deelgebieden binnen het Noordzeekanaalgebied, waaronder de Houtrakpolder.

Haarlemmermeer hecht niet alleen veel waarde aan het open en groene karakter waar veel inwoners van genieten, maar wijst nu dus ook de belangrijke rol die de polder qua veiligheid speelt. "De Houtrakpolder is voor waterveiligheid nodig om het te verwachten overvloedige water in de toekomst te kunnen opvangen", stelt wethouder Jurgen Nobel van Ruimtelijke ontwikkelingen.

Regio veilig houden

Het Haarlemmermeerse college wil dan ook dat het gebied wordt aangewezen als piekwaterberging 'om de regio veilig te houden en het open en groene karakter te waarborgen.'

Volgens de gemeente heeft het Rijk hen zelf gevraagd om bij beslissingen over de inrichting van land, water en bodem de eerste prioriteit te geven. "In het document staat nu dat economische ontwikkeling de prioriteit krijgt en dat is dus in strijd met wat het Rijk van deze regio verwacht in het licht van waterveiligheid."

De gemeenteraad moet nog instemmen met de zienswijze. In mei 2024 wordt de definitieve toekomstvisie voor het gebied vastgesteld.