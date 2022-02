'Hands off van Houtrakpolder': Haarlem wil niet dat Amsterdam haven uitbreidt in het groen

De gemeente Haarlemmermeer heeft hier al bezwaar tegen aangetekend, maar nog steeds staat er een 'strategische reservering' in het 'verstedelijkingsconcept' van de Metropoolregio Amsterdam. Maar Haarlem wil dat koste wat kost de polder als groene buffer tussen de twee steden behouden.

In een bijna unaniem aangenomen motie attendeert de gemeenteraad van Haarlem Amsterdam er vriendelijk op dat de Houtrakpolder onderdeel is van Nederlandse en Europese Ecologische Hoofdstructuur.

Regionale functie

Het heeft bovendien een belangrijke regionale functie voor recreatie en de polder is ook nog eens al in 1876 aangelegd en is daarmee een belangrijk cultureel erfgoed. Alleen de VVD stemde niet in met de motie.

Amsterdam wordt geadviseerd niet uit te breiden met meer overslag en meer ruimte, maar dat de groei gezocht kan worden in innovatie, minder vervuiling en juist een compacte haven.