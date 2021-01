Havengebied flirt met Houtrakpolder: "Van de gekke als we dit opofferen voor haven"

Voor de mensen uit Zwanenburg-Halfweg, Haarlemmerliede en Spaarndam is de Houtrakpolder een geliefde groene buffer tussen het Amsterdamse havengebied en Spaarnwoude. Maar de haven heeft al meerdere malen laten doorschemeren graag uit te willen breiden richting het poldergebied.

Vreeswijk maakt zich vooral druk over de plannen die het Noordzeekanaalgebied heeft met de polder en de zogeheten 'strategische reservering' door de provincie. In de plannen staat dat het havengebied zich optimaal kan ontwikkelen als er ook uitgebreid kan worden naar de Houtrakpolder.

En dat zorgt voor veel frustratie bij Peter Vreeswijk. Hij is voorzitter van de dorpsraad in Zwanenburg-Halfweg en hij heeft een bezorgde brief gestuurd aan de gemeente Haarlemmermeer. De boodschap: "Wij willen weten of de gemeente de rug recht houdt."

Boswachter Jamie Jenner deelt de zorgen van Vreeswijk: "Als boswachter van dit gebied hoop ik natuurlijk dat de natuur blijft liggen. Het wordt ook gewoon steeds belangrijker voor iedereen (...). Nu we veel binnenzitten door de coronacrisis, blijkt dat veel mensen behoefte hebben aan een groen gebied, niet alleen om de benen te strekken maar ook voor de mentale gezondheid."

Naast dat een wandeling door Houtrakpolder een uitlaatklep kan zijn, bevat het gebied ook een uniek stukje natuur. "De Houtrakkerbeemden is een stuk brakke natuur en dat vindt je eigenlijk nergens meer in de binnenlanden van Noord-Holland en dat hebben we hier dus wel gecreëerd.

Steuntje in de rug

De brief van de dorpsraadvoorzitter is niet aan dovemansoren gericht. In het bestemmingsplan van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude stond nadrukkelijk dat het natuurgebied behouden moet blijven.

En na de fusie met Haarlemmermeer is daar geen verandering in gekomen, zegt wethouder Mariëtte Sedee: "Die afspraken staan nog steeds." Zo staat in de structuurvisie én de 'Regionale Energie Strategie' beschreven dat de Houtrakpolder behouden moet blijven.

Maar een garantie geven dat de Houtrakpolder blijft zoals het is, geeft Sedee niet. "Je kunt nooit iets garanderen, daar ben ik gewoon helder in. Maar ik zal er alles aan doen, samen met het college en de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat dit gebied behouden blijft."