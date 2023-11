Groot Waterlands Dictee trekt bloedfanatieke deelnemers die zich bemoeien met nakijkwerk

Het eerste Groot Waterlands Dictee in de bibliotheek in Purmerend heeft ruim vierduizend euro opgeleverd voor het goede doel. De plaatselijke Rotary zamelde gisteren geld in voor de VoorleesExpress, een initiatief om kinderen in aanraking te laten komen met taal en lezen. Er kwamen 27 bloedfanatieke deelnemers op af.

De concentratie hangt in de lucht op de tweede verdieping van de bibliotheek. Alles wat je hoort is het gekras van de pennen van de 27 deelnemers van het Groot Waterlands Dictee en de kalme stem van directeur Norbèr van Halderen. Als hij te snel gaat hoort hij dat gelijk: 'Ho ho, ik houd het niet bij!'.

Vooraf werd op de website vermeld dat het dictee mogelijk in rijm zou zijn, maar niks daarvan. Geen Sinterklaasthema met een gevulde speculaas tussendoor maar een lichtvoetige beschouwing van 'dichter des Waterlands' Melle Dotinga op het toerisme in Waterland.

Bang voor streepjes

Annemiek Scheepers is niet heel ervaren met het schrijven van dictees, maar toch waagt ze een poging vandaag. "Ik heb wel wat oefeningen gedaan van de Taalstaat. Ik ben gisteren pas begonnen toen het serieus werd. Ik ben bang voor de streepjes, ik vind het altijd lastig waar die tussen moeten."

Ze vervolgt, na een blik naar achteren te hebben geworpen: "M'n man heeft me opgegeven en dat wilde ik eigenlijk helemaal niet, haha. Ik ben de hele ochtend al boos op 'm, want nu heb ik stress want ik wil het wel goed doen. Maar het is ook wel weer leuk, ik ga ervoor zitten en m'n best doen."

Tekst loopt door onder de foto.