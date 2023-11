Markense schrijfster Lydia Rood wint Groot Dictee bij prominenten

De Markense schrijfster Lydia Rood heeft het Groot Dictee der Nederlandse Taal gewonnen bij de prominenten. Ze maakte in totaal tien fouten.

Het dictee werd uitgezonden op NPO Radio 1 en gepresenteerd door Frits Spits. Gisteren liet de schrijfster nog weten erg gespannen te zijn: "Hoogstwaarschijnlijk verlies ik toch wel van die lokale taaltijgers. (...) Die zijn zo fanatiek, die doen aan meerdere dictees mee."

Al heeft ze niet van de 'lokale taaltijgers' gewonnen, van de prominenten was ze nummer één. Bij dat team werden gemiddeld 35 fouten per persoon gemaakt. Zij namen het op tegen twintig luisteraars van radioprogramma De Taalstaat en daar werden gemiddeld twintig fouten per persoon gemaakt.

Echte winnaars

Hoewel Rood dus de winnaar is van de prominenten, kunnen er in dit geval maar twee écht de winnaar zijn. Walter Oussoren en Emiel Heuff uit het team van de luisteraars maakten ieder maar acht fouten.