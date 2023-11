Schrijfster Lydia Rood doet mee aan Groot Dictee: "Ik moet nog even oefenen"

Een apostrof, een streepje, een -d of een -t? Morgenavond is het weer tijd voor het liveprogramma Het Groot Dictee der Nederlandse Taal op NPO Radio 1. Onder de bekende deelnemers doet ook schrijfster Lydia Rood van Marken mee.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal is dit jaar voor de zesde keer te horen op de radio, met presentator Frits Spits. Voorheen werd het liveprogramma op televisie uitgezonden. Daar deed Lydia Rood toen ook aan mee. Zij was in 1995 al te zien tijdens het nationale dictee.

Lydia is schrijfster van boeken voor kinderen, jongeren en volwassen. In 2019 en 2020 schreef ze zelf twee keer het Groot Edams Dictee.

Niets lijkt de taal en spelling voor Lydia meer in de weg te staan, door alle ervaring en kennis die zij als (dictee)schrijfster heeft opgedaan. Toch weet ze nog niet zeker of haar eerdere deelname wel in haar voordeel werkt. "In 1995 was er een andere spelling. Nu zijn er natuurlijk allang andere regels, maar de oude regels zitten mij als oud wijf soms nog erg in de weg."

Apekool

De oude en nieuwe spelling kunnen potentieel voor verwarring zorgen tijdens het dictee. "Bijvoorbeeld het woord 'apekool', is dat nu met of zonder een 'n'?" Als het om metaforische woorden gaat kan het ook weer op de oude manier gespeld worden. Dat is soms wel verwarrend."

Lydia vertelt dat het schrijven van een boek wel echt anders is dan een live dictee meeschrijven. "Ik wil natuurlijk foutloos schrijven, maar dat lukt eigenlijk nooit helemaal. Gelukkig heb je daar eindredacteuren voor. Dat vangnet van een redactie er niet bij een dictee." Voor Lydia is door de mand vallen geen optie. "Schrijven is mijn baan. Het zou een schande zijn als ik heel veel fouten maak."

Toch is Lydia niet zenuwachtig voor het dictee, ze heeft er vooral veel plezier in. "Hoogstwaarschijnlijk verlies ik toch wel van die lokale taaltijgers. Dat zag ik in Edam ook toen ik het zelf had geschreven. Die zijn zo fanatiek, die doen aan meerdere dictees mee."