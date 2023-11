Jubilerend Alkmaars kattencafé steunt voedselbank met flyers voor kroeldate

De enige toko in Alkmaar waar je koffie of thee kunt drinken én kopjes krijgt: het DigiBeet en Katten Café. Vanwege het zesjarig bestaan wil eigenaar Doenja Bobbeldijk deze dure feestmaand iets speciaals doen voor de voedselbank en geeft gratis 'kroeldates' met versnaperingen weg.

Wie geen allergie heeft en dol op katten is, heeft geluk: ter ere van het zesjarig bestaan heeft Doenja een bijzondere donatie aan de Alkmaarse voedselbank gedaan. "We hebben een flyer in de voedselpakketten laten stoppen. Daarmee willen we de kans geven om een gratis hapje en een drankje te komen doen met de katten."

Het kattencafé aan de Ritsevoort is inmiddels een begrip in Alkmaar. Bezoekers kunnen er naar hartenlust knuffelen en kroelen, zonder ook maar een bak te hoeven verschonen. Daarnaast staat het team ook klaar voor mensen die moeite hebben met het gebruik van een computer of telefoon.

Griekse zwerfkatten

De katten zijn in Griekenland van de straat gered en hebben daarom allemaal een Griekse naam gekregen. "Ik heb zelf twee katten, maar hier is het met al die katten ook hartstikke leuk", vertelt een bezoeker tegen mediapartner Streekstad Centraal. Ze wijst naar een ander tafeltje: "Vorige keer zat ik daar. Toen was ik helemaal omringd met katten, dat was helemaal leuk natuurlijk als kattenliefhebber."

Doenja is trots dat het café nog altijd een succes is. Helemaal gezien ze geen eerdere ervaring in de horeca heeft. "Ik doe het meer uit passie. Het was onzeker of we dit konden, maar ik denk dat we nu mogen constateren dat het is gelukt."

Bekijk hier de videoreportage van Streekstad Centraal.