Als enige in de regio is het Mendel College nu officieel 'topsporttalentschool'

Het Mendel College draaide al vier jaar mee in een proef en vandaag kwam het langverwachte bericht binnen: de Haarlemse middelbare school is nu officieel een topsporttalentschool. Topsportleerlingen kunnen nu een aangepast rooster krijgen of toetsen later inhalen. Een van hen is judotalent Rover Keasberry: "Ik kan nu trainen onder schooltijd."

Foto: Mendel krijgt status topsporttalentschool - Judobeeld

De status die het Mendel heeft gekregen, is niet zomaar aan komen waaien. "Op uitnodiging van EVOT (Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs) zijn we vier jaar geleden begonnen met de pilot", vertelt topsportcoördinator van het Mendel, Lennart Stut. "Afgelopen jaren moesten we bewijzen dat we topsporters kunnen faciliteren. Via het EVOT is de status nu officieel gehonoreerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap." Van elf naar vijftig Vier jaar geleden begon de school met elf topsportleerlingen, nu zijn dat er vijftig. Het Mendel vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat kinderen zich naast school ook op andere terreinen kunnen ontwikkelen en wil de talentontwikkeling bevorderen. Dat gebeurt niet alleen op sportgebied, maar ook met dans, muziek en debatteren kunnen leerlingen floreren. Een van de vijftig leerlingen met een topsportstatus is Rover Keasberry. Nadat hij onder andere eerder dit jaar Nederlands Kampioen judo werd, kreeg hij van NOC/NSF de status topsporter. Zijn keuze voor een middelbare school was bewust het Mendel, omdat hij wist dat deze school topsporters helpt.

"Ga dan ook topsport doen, maar daar hebben ze geen zin in" Rover Keasberry, judoka

"Mijn rooster kan worden aangepast", legt de vijftienjarige leerling uit. "Drie keer in de week moet ik 's ochtends trainen, die lessen kan ik op een ander moment van de dag doen. Ook als ik een trainingsstage heb, kan ik daarheen. Als ik dan toetsen mis, haal ik die op een later moment in." Zijn klasgenoten maken soms grappen over Rover als hij weer eens niet in de klas zit. "Sommigen maken er opmerkingen over, maar dan zeg ik: 'Ga dan ook topsport doen.' Maar daar hebben ze dan geen zin in", lacht de judoka van het Haarlemse Kenamju. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Mendelcollege