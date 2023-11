Hoogkarspelse schatzoeker vindt enorme muntschat in Rosmalen

Schatzoeker Jeroen Mathijssen (44), geboren in Hoogkarspel, heeft met een metaaldetector in een akker in het Noord-Brabantse Rosmalen een muntschat uit de periode 1300 - 1400 gevonden. Dat meldt persbureau ANP. Het gaat om ruim 350 middeleeuwse zilveren munten. Er zitten zeer bijzondere exemplaren tussen.

Mathijssen vroeg toestemming om op de akker in Rosmalen te gaan zoeken. Hij vond daar al enkele munten, maar in januari 2022 vond hij de echte schat. Hij meldde de vondst bij de gemeente Den Bosch, waar Rosmalen bij hoort, en bij de PAN, de organisatie die bodemvondsten registreert. Daarop volgde uitgebreid onderzoek, waaruit bleek dat het om één van de grootste muntschatten uit die periode in Nederland ging.

Volgens de schatzoeker is onder meer een munt uit Coevorden opgegraven. Zo'n munt is in de hele wereld nog nooit gevonden. Den Bosch gaat de muntschat tentoonstellen in het Erfgoedcentrum in die stad.

Loterij

De munten zijn voor een groot deel geslagen in Brabant, Gelre, Vlaanderen, Holland en Luik. Mogelijk waren ze in bezit van een handelaar, die zijn geld in de grond heeft verstopt, aldus Mathijssen. "De kans dat je zoiets vindt, is kleiner dan dat je de loterij wint", zegt hij tegen het ANP. "Daarom zoek ik sindsdien vrijwel niet meer, zo'n grote vondst doe ik toch nooit meer." Over de waarde van de gevonden middeleeuwse munten is nog niets te zeggen.