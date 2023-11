Uitvinder heeft dé oplossing voor de stikstofcrisis, maar overheid negeert hem

Vriend en vijand zijn het er eigenlijk wel over eens: de 'stikstofmachine' die Klaas de Boer uit Opperdoes ontwikkelde is dé oplossing voor het stikstofprobleem. Maar waar je een juichende overheid zoú verwachten, laat deze tot op heden de uitvinding links liggen. Dit tot groeiend onbegrip en frustratie van de ontwikkelaar. "Ik ben in alle staten", aldus De Boer. "Maar ja, wat kan je?"

Klaas de Boer ontwikkelde een machine die ammoniak uit de lucht zuivert - NH Nieuws

Waar de overheid vooralsnog geen interesse toont, is dat bij boeren- en andere bedrijven wel anders. Zo draait er momenteel een pilot bij een kippenboer in Brabant, waar de machine, volgens de uitvinder zelf, boven verwachting presteert. “In laboratoria wordt onderzocht wat de machine precies doet”, aldus De Boer. “Daaruit blijkt dat het apparaat voor de volle honderd procent werkt. We halen voor 99 procent de ammoniak uit de lucht.” Meest duurzame innovatie

En ook elders wordt de effectiviteit van de ‘stikstofmachine’ onderkent: vorige week nog sleepte De Boer een prijs in de wacht van de gemeente Medemblik voor ‘meest duurzame innovatie’. Dat de overheid vooralsnog het product niet omarmd, leidt tot frustratie bij De Boer. Daarnaast blijft de certificering maar op zich wachten. “Het is onbegrijpelijk!”, verzucht de Opperdoezer. “De laatste jaren wordt het onbegrip alleen maar erger.” In 2020 al nodigde De Boer enkele Statenleden uit. Ook zij waren enthousiast. "Dit ziet eruit als een goede oplossing, waarbij we op een vrij eenvoudige manier een groot deel van het stikstof kunnen oplossen. Op een vrij eenvoudige manier", zei CDA-Statenlid Willemien Koning toen. Maar drie jaar later is er nog weinig progressie geboekt en staat het apparaat nog altijd bij De Boer in Opperdoes.

"Pik het op. Ga beginnen en het is opgelost" Klaas de Boer, uitvinder 'stikstofmachine'

Toch denkt De Boer er niet aan om de handdoek in de ring te werpen. Daarvoor gelooft hij te veel in zijn uitvinding. Bovendien heeft de Opperdoezer er veel in geïnvesteerd: de ontwikkelingskosten van de machine bedragen een kleine half miljoen euro. “Ze raken niet van me af, ik ga door”, zo verzekert ‘ie. “Je wilt toch ook je geld er weer uit krijgen. Bovendien ben ik weken, maanden, jaren bezig geweest met ontwikkeling. Dit draait al zes jaar.”

Stiekem hoopt De Boer dat met de nieuwe, nog te vormen regering er misschien een andere wind gaat waaien en zijn innovatie alsnog op waarde wordt geschat. “We kunnen zo verschrikkelijk veel betekenen hierin”, zo drukt ‘ie de toekomstige regering nog maar eens op het hart. “Pik het op. Ga beginnen en het is opgelost.”