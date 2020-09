Uitvinder van 'stikstofmachine' krijgt hulp: "Wij zijn klaar voor de praktijk"

OPPERDOES - Volgens Klaas de Boer staat het antwoord op het stikstofprobleem bij hem in de schuur. Hij sleutelt al jaren aan een machine die ammoniak uit de lucht filtert. Nu is de machine klaar voor de praktijk, maar daarmee komt hij in het doolhof van de wet- en regelgeving terecht. Om daar zijn weg in te vinden schakelde hij vandaag de hulp in van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en Provinciale Statenleden.

Eerder liet hij al aan NH Nieuws een demonstratie zien . In zijn machine gooit hij een plantenextract - oftewel 'het geheime ingrediënt'. Hij drukt op de knop en de machine filtert de ammoniak door het op te vangen in het plantenvloeistof.

"Dit zijn mensen die dichter bij de bron kunnen komen dan ik, want ik kom niet verder", vertelt Klaas de Boer. Hij wil dolgraag gezien worden door de provincie, want hij is er van overtuigd dat zijn uitvinding werkt.

Dirkjan Vos heeft in de voedingsmiddelenindustrie gewerkt en ondersteunt Klaas in technologisch opzicht. Ze hebben de afgelopen tijd al verschillende testen gedaan. "We meten met een officieel laboratorium wat erin gaat, we meten wat eruit komt en we meten wat er in de bak met de vloeistof zit", vertelt Dirkjan. "Dat sluit allemaal op elkaar aan."

'Het werkt gewoon'

Hij vertelt verder over hun eigen tests: "Dat doe je in verschillende omstandigheden en bij verschillende stallen. Hij is al zo goed, wat hier staat dat werkt gewoon, dus we zijn klaar voor de praktijk."

En daarvoor is het voor Klaas noodzakelijk om de krachten te bundelen. Klaas en Dirkjan lieten vanmiddag hun bevindingen zien aan Nico Verduin van de LTO Noord en Provinciale Statenleden Willemien Koning en Bas de Wit.

Eisen en kosten

Met hen wil hij de krachten bundelen om een officiële certificering te krijgen voor de machine. Daarin loopt hij namelijk tegen een aantal moeilijkheden aan. Zo is het lastig om deze 'innovatie' te certificeren. "Er worden eisen gesteld die zo belemmerend zijn. Als wij deze aanmelden, dan wordt 'ie afgekeurd", zegt Dirkjan stellig. Bovendien lopen de kosten voor certificering al snel op tot een ton.

Bij alle drie de genodigden van vanmiddag vindt Klaas medestanders. Ze staan ervoor open om hem verder op weg te helpen naar een certificering en een officiële proef.

In actie

Nico Verduin vindt dat die volgende stap snel gezet zou moeten worden. Daarmee doelt hij op een pilot in een koeienstal. "Wij kunnen een deel van ons netwerk inzetten om een aantal drempels lager te maken en om te kijken of we misschien een paar boeren kunnen interesseren om mee te doen."

Ook Willemien Koning en Bas de Wit gaan ook actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de stikstofmachine in de praktijk zijn werk kan doen. "Als Statenlid ga ik nu bij de provincie navragen of ze bereid zijn een pilot te doen en of ze bereid zijn stimuleren dat die certificering snel rondkomt", aldus Willemien Koning.