Volgens deze uitvinder staat de oplossing van het stikstofprobleem in zijn schuur

OPPERDOES - Uitvinder Klaas de Boer zegt het antwoord op het stikstofprobleem gewoon in de schuur te hebben staan: hij heeft namelijk een machine uitgevonden die ammoniak filtert.

Het apparaat, ongeveer anderhalve meter hoog, gevuld met een biologisch plantenextract, is, zoals de uitvinder het zelf uitlegt aan NH Nieuws: "Een neutralisator van NH3, dat is ammoniak. Een plantenextract gaat in de machine en dat neutraliseert de ammoniak naar nul."

De stikstofproblematiek is het schadelijke gevolg voor ecosystemen van een overschot aan uitstoot. Stikstof is de belangrijkste voedingsstof voor planten en essentieel voor de voedselproductie. Het wordt daarom in de landbouw toegediend als meststof. Een deel van de stikstof komt in de vorm van ammoniak (NH3) in de lucht terecht. (bron: Nature Today)

Ammoniak is een grote bron van het stikstofprobleem en wordt hierdoor volgens De Boer helemaal teruggedrongen. "Je zet het apparaat in de stal en hij gaat z'n gang", zo vertelt hij over zijn uitvinding. "Het zuigt de omgevingslucht op en in een stal heb je altijd ammoniaklucht van heb ik jou daar. Dat zou je met deze machine niet meer ruiken." Tekst gaat door onder de video.

NH Nieuws

De machine moet zo'n 7.500 kuub per uur filteren. Het geheim zit vooral in het biologische plantenextract dat binnen in de machine haar werk doet. "Dat is een nagebootst natuurlijk proces, maar sorry, wat erin zit mag ik nog niet laten zien." Zelf heeft De Boer het apparaat al uitvoerig getest. Dat laat hij zien met een fles huis-tuin-keuken ammoniak uit de supermarkt. Hij gooit hier een gedeelte van het extract bij. Op het oog verandert niets, maar de geur van ammoniak is wellicht een bewijs dat het goedje zijn werk heeft gedaan, want die is totaal verdwenen. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

NH Nieuws

Als tweede bewijs gooit De Boer het mengsel in een ton met goudvissen - hij zegt hier zelf vooraf uitvoerig onderzoek naar te hebben gedaan. "Als je dat met ammoniak doet, dan zijn ze gelijk vertrokken, dat overleven ze niet. Maar ze zwemmen heerlijk hoor, niks mis mee." Volgende stappen Het apparaat is klaar om getest te worden, zodat er mogelijk een officiële certificering op kan. Dit traject gaat in januari 2020 van start en duurt naar verwachting een jaar, zegt De Boer. Vervolgens is hij gedreven om de politiek, en met name GroenLinks-leider Jesse Klaver, te overtuigen om zijn vondst te gebruiken. "Als Jesse goed luistert dat is hij met een halfjaar klaar hoor", zegt hij vastberaden, doelend op de stikstofproblematiek. "Van mij mag hij morgen de stal in, want hij doet het gewoon."