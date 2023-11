Spannende aanloop naar WK voor geblesseerde Bo van Wetering: "Heel onzeker"

Ruim twee maanden stond ze langs de kant met een vervelende schouderblessure. "Ik heb het rustig op moeten bouwen en de schoten waren op zestig procent. Nu is dat wel een stuk beter", vertelt ze vlak voor de start van het WK. "Het was heel lastig af en toe. Het was gewoon heel erg onzeker. Het is lastig af en toe. Het is gewoon goed opletten hoe het gaat."

Voor Van Wetering duurde het herstel uiteindelijk langer dan ze zelf had verwacht. Komend weekend zal ze pas voor het eerst weer een wedstrijd spelen. "Ik heb training vol kunnen meedoen, dus dat scheelt wel."

Derde WK

In 2019 ging Van Wetering voor het eerst mee met het Nederlands team naar het WK. Toen kwam ze als talent uiteindelijk terug met een gouden medaille om haar nek. Inmiddels is ze niet meer weg te denken uit Oranje en dus is haar rol duidelijk veranderd. "Ik merk wel dat ik me heb ontwikkeld als handbalster", zegt Van Wetering, die vooral met druk nu beter kan omgaan. "Op het eerste toernooi was dat anders. Je bent nieuw en het is heel spannend, maar ik ken iedereen al een stuk langer dus het voelt heel goed."

