Zaanse PVV-er Peter van Haasen gekozen in de Tweede Kamer: "Ik kan het niet geloven"

De fractievoorzitter van de PVV in Zaanstad Peter van Heesen is tot zijn eigen verbazing gekozen in de Tweede Kamer. "Ik kan nog niet geloven", zegt hij aan telefoon, terwijl hij wacht op de trein naar Den Haag. "We komen vandaag als nieuwe fractie bij elkaar. Maar ik weet helemaal niet wat er gaat gebeuren."

Als nummer 33 op de lijst van de PVV heeft Van Haasen geen moment gedacht dat hij ook verkozen zou worden. "Het enige waar ik rekening mee hield was dat ik een collega zou moeten opvolgen in de provincie, omdat hij op de 22ste plek staat. Maar dat we ons meer dan verdubbeld hebben, dat is ongelooflijk. Daar heeft niemand rekening mee gehouden, want we zijn de laatste verkiezingen niet echt getrakteerd."

Totaal beduusd

Op stel en sprong is hij nu vertrokken naar de eerste fractiebijeenkomst in Den Haag. "Ik sta hier op station, totaal beduusd. Ik zou vanmiddag eigenlijk een commissievergadering hebben. Dit is totaal onverwacht en ik heb mij er ook niet op voorbereid."

Gisteravond thuis op de bank zag hij om negen uur de eerste exitpoll en kon zijn ogen niet geloven. "PVV op 35 zetels. Ik moest in mijn arm knijpen of het wel waar was. Ik heb vannacht ook geen oog dichtgedaan."

Hand schudden met Geert

Het kersverse kamerlid laat het even over zich heenkomen. Wel heeft hij al een idee wat hij in de Tweede Kamer kan gaan doen en dat heeft met mijn zijn eigen Zaanstad te maken. "Ik zou het liefst iets met vervoer gaan doen. En heel concreet er voor zorgen dat die verbinding A8/A9, waar we jaren over praten, er komt."

Voor Van Haasen is er geen enkele twijfel dat de PVV als grootste partij nu in de regering komt. "Samen met de VVD. NSC en de BBB. Dat moet geen probleem vormen." Hij verheugt zich vandaag op een weerzien met Geert Wilders: "De laatste keer dat ik hem een hand geschud heb was bij de kandidaatstelling."